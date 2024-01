Le géant de Provence sous la neige au mont Ventoux

Après une année 2023 sans neige et deux jours d'ouverture seulement en 2022, la station du mont Ventoux (Vaucluse) a redémarré ce week-end ses trois téléskis. Les 20 centimètres de neige fraîche, tombés cette semaine, sont une aubaine. Samedi, plus de 3 000 personnes sont venues en profiter, et c'est la même chose aujourd'hui. Ce ne sont pas les trois moniteurs de la station qui diront le contraire. Des sourires partout, même après deux heures d'attente, devant le seul loueur de cette petite station de Provence. De quoi sans doute mettre un peu de beurre dans les épinards pour les petits commerçants, car ici, personne ne sait combien de journées encore les trois kilomètres de pistes ouvertes peuvent rester praticables, à 1 400 mètres d'altitude. Il va falloir qu'il reneige pour espérer rester ouverte pour les vacances de février, mais en attendant, certains se souviendront de ce beau week-end de janvier. Gravir le mont Ventoux pour la première fois, ce n'est pas rien, que ce soit sur des skis ou sur un vélo. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara