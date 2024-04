Le géant de Roquefavour se refait une beauté

Entre Aix-en-Provence et Ventabren, c'est un édifice titanesque avec 393 mètres de long, 83 de haut, 65 arches et quinze arcades, des dimensions à donner le tournis. L'aqueduc de Roquefavour s'est refait une beauté. Et pendant quatre ans, l'ouvrage a disparu sous cet échafaudage, plus gros que celui utilisé pour les peintures de la Tour Eiffel. Quelques mois auparavant, à 100 kilomètres d'ici, dans cet atelier, ces compagnons du devoir taillent et façonnent en rythme chacune des pierres. Sans machine, c'est un travail long, fastidieux, mais gratifiant pour ces artisans du patrimoine. La dernière pierre de l'édifice, là-voici, mais avant de la poser, dernier détail, cette capsule temporelle. Une façon de marquer l'éternité, mais aussi la fin d'un chantier difficile. Un peu plus loin, sur les hauteurs de l'échafaudage, chaque pierre est scrupuleusement auscultée. Certains blocs peuvent peser jusqu'à quinze tonnes. Un record mondial, déjà revendiqué en 1959. Mais alors, comment expliquer que cet aqueduc soit moins populaire que son voisin ? TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba, M. Jit