Le Gers de nouveau durement touché par les orages

Dans un quartier, aucune maison n'a été épargnée. La boue s'est infiltrée dans les garages et les pièces à vivre. Il est 23 heures mercredi soir quand l'orage éclate sur Condom (Gers) avec des trombes d'eau, de la grêle et du vent. En quelques minutes, les rues sont inondées. La Gélise, le petit cours d'eau, qui longe les maisons déborde. Ce jeudi matin, l'heure est au nettoyage. Dans une maison, une partie du mobilier et de l'électroménager partira à la benne, des voitures aussi. Certaines ont été déplacées, transportées par la force de l'eau et du vent. Dans la nuit de mercredi, c'est tout l'ouest du Gers qui a été balayé par la tempête. Les pompiers sont intervenus 230 fois. Dans un hôtel, ils ont aidé à évacuer les 20 cm d'eau de la salle de restauration. Le gérant a pu servir le petit-déjeuner ce jeudi matin, mais après des semaines d'intempéries, il désespère. Dans un Ehpad, l'eau s'est infiltrée par les toits. Dans certaines chambres, le faux plafond a cédé. Le personnel a dû évacuer quinze résidents seul, sans l'aide des pompiers débordés par les interventions. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle