Le Gers, star des réseaux sociaux

Sur l'Instagram du département du Gers, on se croirait sur le compte d'un influenceur. Derrière ces publications idylliques se trouve Julie Massimino, chargée de communication digitale au conseil du département du Gers, armée de son téléphone. À peine un cliché enregistré, quelques modifications s'imposent. Des retouches qui sont parfois importantes. Le département joue sur les réseaux sociaux pour toucher le monde entier. Il sait se rendre très visible. Comme lorsqu'il invite cet influenceur très suivi à venir passer ses vacances dans le Gers, tous frais payés. Une de ses vidéos a été vu près de 900 000 fois. "Et il a pu dormir dans un des logements au milieu d'un lac. Quelques jours après, le logement était complet pour toute la saison", raconte Léo Puyau, conseiller communication du président au conseil départemental du Gers. Et le territoire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce lundi après-midi, c'est séance photo avec des apprentis vignerons pour préparer le salon de l'agriculture. TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Larradet