Le geste du verrier, une reconnaissance mondiale

La matière se travaille aux alentours de 1 000 °C. Rudy Perret, maître-verrier depuis six ans, a besoin de près d'une heure de gestes précis pour réaliser un bonhomme de neige. Son savoir-faire et celui des autres verriers viennent d'être reconnus par l'Unesco. La France, la Finlande, l'Allemagne et l'Espagne avaient demandé cette reconnaissance à l'Unesco. C'est un bon signe pour Sam, 19 ans, qui est en pleine formation : "ça va permettre de continuer de donner la visibilité au métier". Par cette reconnaissance, l'Unesco honore le travail des souffleurs de verre présents depuis cinq siècles dans le Grand Est. Le savoir-faire des tailleurs à froid est aussi distingué. À la cristallerie Lehrer, les verriers s'activent sous les yeux d'un public toujours impressionné. Dans le Grand et dans l'Hexagone, les différents métiers du verre et du cristal font vivre 8 000 personnes. Les artisans gardent les mêmes techniques, mais leur image évolue. La reconnaissance de l'Unesco permettra peut-être de mieux relever le plus gros défi de ce secteur. À présent, les générations doivent se renouveler. Il faut souvent des dizaines d'années d'expérience pour devenir un tailleur ou un souffleur de verre accompli. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse