Le gibier chassé par la sécheresse

Deuxième dimanche du mois de septembre, c’est la journée d’ouverture de la chasse. Caché dans les vignes, à l’affût des palombes, René Chalot, président de la société de chasse La Macreuse, attendait ce moment avec impatience. Il n’a pas perdu la main. Le chasseur a abattu quatre palombes en une matinée. Son collègue, lui, a abattu un lapin. René tient à nous montrer les dégâts que les lapins occasionnent. C’est un fléau amplifié par la sécheresse cette année. "Les lapins s’attaquent à tout. Ils n’ont plus de nourriture. On le voit bien sur ce champ, il est complètement désert. La seule nourriture qu’ils ont aujourd’hui, c’est le raisin quand il n’a pas été récolté, c’est les tomates dans les maraîchers, par exemple", explique René. À 30 kilomètres de là, Fabien Reboul, vice-président de la société de chasse de Valflaunès, part à la chasse au sanglier. À l’inverse, la population a bien diminué. Ils ont déserté le territoire à cause de la sécheresse et du manque de nourriture. Les sangliers ont dû partir vers les Cévennes plus au Nord, vers des territoires plus humides. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia