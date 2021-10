Le gigantesque marché de nuit de Jinghong, en Chine

C‘est comme une tache de lumière au cœur de la nuit. Niché au pied de cette immense pagode se trouve le marché de rue de Jinghong, le plus grand de Chine. Une fourmilière qui accueille chaque année dix millions de touristes. Ils viennent de tout le pays, attirés par les bonnes affaires, les couleurs et surtout les saveurs. Un dépaysement, c’est aussi ce qu’est venu chercher Joffrey Dupuy, expatrié à Pékin, et sa petite amie. Difficile de s’y retrouver dans ce dédale : 300 hectares et 2 000 vendeurs, fruits exotiques, spécialités locales, mais aussi artisanats de la région. Autrefois, c‘est à l’extérieur que les fermiers locaux vendaient leurs récoltes. Métamorphosé en moins de dix ans en site touristique, le marché quasi frontalier des pays d’Asie du Sud-Est se veut carrefour des cultures. Du tambour traditionnel sur de la musique pop, c’est peut-être ce qui symbolise le mieux le marché de Jinghong : entre patrimoine millénaire et modernisation à toute allure, à l’image de l’empire du Milieu.