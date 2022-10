Le glanage, une récolte gratuite

Dans ce champ de pommes de terre à Pitgam (Nord), ils sont nombreux à glaner. Après le passage du tracteur qui a fait la récolte, il reste des tubercules. Les glaneurs peuvent donc les ramasser gratuitement. Et avec l'augmentation des prix, le glanage est devenu pour certains, essentiel. Chaque glaneur peut ramasser la quantité qu'il veut, il n'y a pas de limites. Il faut dire qu'après le passage du tracteur, il reste tout de même en terre quatre tonnes de pommes de terre par hectare. Longtemps, le glanage a été une tradition pour beaucoup, mais cette année, on constate que de nombreux glaneurs viennent ici pour la première fois. Pour glaner, il faut avoir l'autorisation de l'agriculteur. Ce champ par exemple est celui de Vincent Dezitter. Il autorise le glanage depuis dix ans. Cette année, on trouve beaucoup de grenailles, ces petites pommes de terre. En moyenne, les glaneurs repartent avec cinq kilos de pommes de terre. Avec une augmentation de 40% des prix ces derniers jours, l'économie est de dix euros. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette