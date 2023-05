Le goût de la lecture de 7 à 77 ans

C'est un moment qu'ils attendent impatiemment. Chaque mardi matin, les enfants de cette crèche ont rendez-vous avec Maria Choisi et son sac rempli d'histoires. Ils ont entre deux et trois ans, mais déjà, ses récits les transportent. Maria a pris sa retraite il y a peu, et elle a voulu donner du sens à son temps libre. Comme Maria, partout dans l'Hexagone, 15 000 bénévoles se rendent chaque semaine dans des écoles près de chez eux avec un objectif : faire aimer les livres aux plus jeunes. Pour y arriver, Gilbert sélectionne chaque semaine ses ouvrages préférés. S'il s'investit, c'est aussi pour faire vivre son village pour qu'il continue à attirer les familles. Par petits groupes, ces enfants de CM1 s'évadent dans les histoires de Jules Verne. Gilbert en est convaincu, savoir bien lire sera forcément un atout pour ces enfants. Voilà pourquoi il intervient auprès d'eux depuis douze ans maintenant. L'association "Lire et faire lire" recherche en permanence des bénévoles. Leur ambition, offrir ces moments de lecture dans toutes les écoles du pays. TF1 | Reportage M. Brossard, J.Y. Mey