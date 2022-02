Le goût retrouvé du topinambour

C'est l'une des récoltes qui durent tout l'hiver. Ses grandes tiges ont séché depuis plusieurs mois. Il est temps de retourner chaque pied. Dans la terre, Isabelle cueille des drôles de tubercules biscornus : les topinambours. C'est une plante vivace facile à cultiver. Pourtant, le topinambour fait partie des légumes oubliés. Détrôné par la pomme de terre, il est surtout associé aux périodes difficiles de l'histoire. Pour débarrasser les légumes de la terre argileuse, le nettoyage est un passage obligé. Isabelle vend toute sa production en circuit court. Comme la récolte nous a mis en appétit, direction Oucques La Nouvelle. Certains chefs ont fait du topinambour une spécialité. Dans un restaurant, le chef le cuisine toute la saison. En terrine, sauté à la poêle, mixé, ou encore en velouté... le topinambour permet de varier les plaisirs. Peu calorique, il est riche en fibres et en vitamine B. Le topinambour mérite bel et bien de sortir de l'oubli. TF1 | Reportage C. Madronet, A. Guillerot, P. Schély