Le gouvernement a-t-il géré au mieux la crise du Covid-19 ?

À partir de ce mercredi après-midi, l'Assemblée nationale devrait se transformer en commission d'enquête. Présidée par la députée Brigitte Bourguignon, cette dernière va étudier la façon dont le gouvernement a géré la crise, aussi bien sur le plan économique que sanitaire. Hormis la question des masques, elle va s'intéresser à l'accès tardif des Français aux tests. Il y aura également une analyse de la situation dans les hôpitaux et les Ehpad. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français