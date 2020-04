Le gouvernement allemand affirme que l'épidémie est "sous contrôle"

Le ministre allemand de la Santé a estimé ce vendredi que l'épidémie de Covid-19 serait "sous contrôle" et qu'elle serait "gérable". Les taux d'infection ont diminué de manière significative dans ce pays. Cette affirmation s'est basée sur un chiffre très important qui est l'indice de contamination. Là-bas, une personne malade ne contamine plus que 0,7 personne en moyenne. L'épidémie serait donc en phase de régression.