Le gouvernement se prépare-t-il à prolonger le confinement ?

Dimanche soir, le conseil d'Etat a refusé d'ordonner le confinement total comme le réclamait de nombreux médecins. Ce lundi, Emmanuel Macron enchaîne les réunions avec ses collaborateurs. Il est également en lien étroit avec le conseil scientifique et les chefs religieux. Avec l'annulation des divers événements religieux, tout laisse à penser que le confinement pourrait se prolonger. Serait-ce le cas ?