Le gouvernement souhaite réaliser 500 000 tests par semaine à partir du 11 mai

Les tests PCR ou naso-pharyngés permettent de savoir si le patient est infecté par le coronavirus au moment du prélèvement. Dès le 11 mai, ils seront systématiques pour les personnes présentant des symptômes et celles qui ont été en contact avec elles. Le gouvernement s'impose un objectif de 500 000 par semaine. Une stratégie qui permet d'isoler les patients contaminés à domicile ou dans un hôtel selon leur choix.