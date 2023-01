Le Graët / Zidane : les excuses après le tacle

En fait, Noël Le Graët sous-entend qu'il n'a jamais envisagé que Zinédine Zidane puisse succéder à Didier Deschamps dont le mandat à la tête des Bleus a été prolongé samedi. Ses déclarations font rapidement réagir. Kylian Mbappé, par exemple, ne mâche pas ses mots : "Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça". "Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous (...) Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane svp", a également tweeté la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Devant la polémique, Noël Le Graët réagit ce lundi matin : "je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu". Pourtant, une partie de la classe politique réclame désormais sa démission. Noël Le Graët sera, par ailleurs, entendu une deuxième fois mardi dans le cadre d'un audit sur les dysfonctionnements présumés à la Fédération Française de Football. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Richaud, S. Roland