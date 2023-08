Le grand bain dans le Rhin

Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur une plage de Méditerranée un jour d'été, mais bien au bord du Rhin. Ces nageurs de tous les âges et de toute nationalité sont venus pour un bain un peu particulier. Le Rheinschwimmen, littéralement baignade dans le Rhin, à Bâle, la tradition existe depuis 1980. Si certains sont habitués, d'autres découvrent. Deux kilomètres de descente, en se laissant porter par le courant, arrimé à son wickelfisch, un sac étanche faisant office de bouée. Les affaires à l'intérieur du sac permettent la flottaison, le bon matériel pour voir la ville autrement, en passant notamment sous le plus ancien pont sur le Rhin. À Bâle, la baignade est autorisée dans le Rhin tout au long de l'année, contrairement à l'Hexagone. Mais le Rheinschwimmen est le seul moment où elle est encadrée et surveillée. Emma est venue en famille pour fêter ses 18 ans en nageant dans le Rhin. Un cadeau d'anniversaire original en faisant preuve d'un peu d'imagination. Une médaille à l'arrivée pour chaque participant, et un repos bien mérité, les pieds dans l'eau, en attendant le barbecue. Un air de Riviera au pays du fromage et du chocolat. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings