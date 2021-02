Le "grand bazar organisé" d'une quincaillerie de l'Orne

Si vous cherchez des produits ménagers, des bouchons ou des bidons en plastique, Annie Duval a la solution. La quincaillerie d'Écouché-les-Vallées (Orne) est dans sa famille depuis quatre générations. Pour elle, c'est toujours le même plaisir d'y travailler. "Je ne suis jamais venue au boulot à reculons", a-t-elle affirmé. "C'est un grand bazar organisé parce que je sais où tout se trouve", a-t-elle ajouté. Dans son magasin, plus de 1 000 références sont proposées. Un bonheur pour les habitants et leur maire, Alain Lolivier, qui n'est autre que le beau-frère d'Annie. Beaucoup de personnes viennent pour s'approvisionner. Le commerce est "mythique et magique", confie un client. "On trouve de tout, de la petite vis à la casserole", affirme un autre. Depuis plus de 40 ans, Annie Duval travaille dans la boutique et connaît tous les articles vendus. Ses conseils sont précieux. Créée au début du XXe siècle, la quincaillerie est désormais reconnue pour son service.