Le grand défi du tri des colis

Tout juste arrivé dans l'entrepôt, le bruit et la cadence nous donnent le tournis. À l'approche des fêtes de Noël, les commandes sur Internet se multiplient. Le nombre de colis livrés double, soit 300 000 paquets par jour en expédition et en réception. Une chorégraphie millimétrée. Ils passent d'abord de main en main avant d'être envoyés sur ces 400 mètres de tapis. En seulement trois minutes, le colis est trié par destination et envoyé dans les conteneurs. Pour garantir ce rendement, la surveillance des machines est essentielle. Près de huit agents de maintenance sont présents quotidiennement. Parmi les machines scrutées, ce trieur automatisé. En cas de dysfonctionnement, l'ensemble de la chaîne est paralysé. Plus que les machines, c'est une petite fourmilière de salariés. Sur la période de Noël, les équipes sont renforcées, passant de 180 à 220 personnes. Avant que les cadeaux ne soient déposés au pied du sapin, il reste une étape, celle de la livraison. TF1 | Reportage A. Portron, G. Scanff, B. Favre