Le grand écart des températures

Pour la première fois depuis une semaine, les pare-brise ne sont plus givrés. Ce lundi matin à Metz (Moselle), le thermomètre est repassé au-dessus de zéro degré. Pendant plusieurs jours, il a fait un froid polaire en Lorraine. Ce week-end, les températures étaient si basses que certains imprudents se sont risqués au patin à glace. Au petit matin, le redoux n'était pas encore très franc. Pendant une heure, les trottoirs ressemblaient à des patinoires. "J'ai failli tomber deux ou trois fois. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et je me disais qu'avec le soleil, ça va être dégelé", rapporte une passante. Ce lundi, il y a moins de bonnets sur les têtes, les tenues ont changé du jour au lendemain. Avec le dégel, on espère aussi le retour des clients en terrasse. En effet, ils se sont faits rares ces derniers jours. Sur la Moselle, la glace va continuer à fondre, mais des averses pluvieuses risquent de gâcher une bonne partie de cette fin d'année. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly