Le grand écart entre le prix des fruits et légumes

En milieu rural, s'offrir cinq fruits et légumes par jour devient presque un luxe pour certaines familles. D'après une étude de l'association des consommateurs Familles rurales, le prix des fruits aurait baissé tandis que celui des légumes a augmenté. Selon un primeur de Luneville, en Meurthe-et-Moselle, ces écarts sont dus à un manque de production surtout pour le calibre des produits. En plus de cela s'ajoute la sécheresse. Par ailleurs, pour trouver les prix les plus bas, le hard discount reste la meilleure option.