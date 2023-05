Le grand malaise des maires

Il s'en souvient dans les moindres détails. Il y a huit ans, Guy Piedfert, le maire d'une commune rurale a été agressé dans son bureau par un habitant. Un coup de poing, l'affaire est classée sans suite. "On se trouve assez seul. On n'est pas assez épaulé", confie-t-il. L'année dernière, les violences à l'encontre des maires ont augmenté de 30% et ce n'est pas la seule difficulté du métier. Avec le manque de personnel, le maire doit parfois tout gérer seul, une surcharge de travail et des sollicitations 24 heures sur 24. Pour son premier mandat, la maire de Cambes (Gironde) ne s'imaginait pas devoir installer un portail occultant chez elle. "Il est arrivé que le portail soit ouvert et que la personne entre parce qu'elle voulait se plaindre des voisins qui faisaient trop de bruit", explique Rose Pedreira Afonso, la maire de Cambes. En 40 ans d'exercice, le métier est devenu de plus en plus technique pour le maire de Rébénacq (Pyrénées-Atlantiques). Dossiers complexes et travaux qui n'avancent pas comme ceux de l'église, faute de dotation suffisante. Et les habitants s'impatientent. Depuis 2020, près de 1 300 maires ont démissionné. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Dybiec, H. Vilatte