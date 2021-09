Le grand marché de Noël se tiendra bien cette année à Strasbourg

Norman Guyomard, forain, n'avait pas ouvert son chalet depuis deux ans. Après avoir été privé de marché en 2020, la magie de Noël sera de retour à Strasbourg cette année. Une bonne nouvelle pour ceux dont la famille y participe depuis des générations. "Déjà, on va se retrouver. En plus, on va retrouver nos clients. Puis on va pouvoir travailler de nouveau en famille", confie Norman. En 2017, l'événement a enregistré deux millions de visiteurs sur un mois. Ils se bousculaient devant des stands de vins chauds ou de pains d'épices. Un incontournable des fêtes de fin d'année réputé mondialement. Des touristes sont de retour et des Strasbourgeois ravis de profiter à nouveau de leur marché. "C'est toute notre enfance. C'est une tradition", témoigne une passante. Un hôtel se trouve juste au pied de la cathédrale. L'établissement réalise 20% de son chiffre d'affaires annuel en décembre. Reste à savoir si le pass sanitaire sera nécessaire ou pas pour accéder au marché. La préfecture et la mairie devraient trancher dans les prochaines semaines.