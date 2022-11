Le grand nettoyage après les pluies diluviennes

Après le déluge, Nicole nettoie les dégâts depuis ce mardi matin. Les violents orages de la veille ont complètement inondé la maison de sa fille. La trace est encore visible, l'eau est montée jusqu'aux chevilles. Le canapé est encore trompé et le lave-vaisselle est en panne. Dans la commune voisine, certains habitants ont connu le même sort. On voit sur les images ce que ressemblait cette rue lundi. C'est un torrent causé par l'équivalent de deux mois de pluie en seulement trois heures. L'eau s'est infiltrée dans ce garage automobile. Ce mardi, le gérant constate les dégâts. Par chance, aucune voiture n'a été endommagée, mais il faut tout nettoyer. Même chose dans un pressing, quinze centimètres de pluie ont stagné dans son arrière-boutique. Il y a du linge, des vêtements trempés et des clients qu'il faut tout de même satisfaire. Le littoral n'a pas non plus été épargné. À la Grande-Motte (Hérault), une école inondée a dû fermer ses portes. Seul un service minimum est assuré pour la journée. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier