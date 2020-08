Le grand orgue de Notre-Dame de Paris démonté pièce par pièce, un an après l'incendie

Le chantier titanesque pour reconstruire Notre-Dame se poursuit à Paris. Sauvé des flammes en avril 2019, le grand orgue a vu sa structure souffrir, notamment de l'humidité et de la chaleur. Cet instrument monumental doit être démonté et nettoyé pièce par pièce. D'ailleurs, l'opération débute ce lundi et va durer plusieurs années. Un grand jour que certains considèrent comme le début d'un renouveau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.