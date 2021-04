Le Grand Prix Historique de Monaco fait son retour

Écouter à nouveau le bruit des moteurs et admirer ces formes futuristes conçues dès le début du XXe siècle. Avec le retour du Grand Prix Historique de Monaco, les sourires reviennent sur les pistes comme dans les stands. Géry Mestre, le président de la Commission des voitures de collection à l'Automobile Club de Monaco, connaît toutes les voitures de légende. Côté public, dès samedi, 6000 Monégasques ou résidents pourront assister gratuitement aux courses. Sur le marché proche du circuit, on ne cache pas son plaisir. "Ça remet un peu de vie comme ça", se réjouit un habitant. Les Lotus, les McLaren côtoient les Maserati et la Ferrari de Niki Lauda. Celle-ci sera pilotée pour l'occasion par une légende française des circuits de Formule 1, Jean Alesi. "Il y a plein d'odeurs, il y a plein de vibrations. C'est ce qui a donné, pour moi, à ma génération la passion d'être pilote", confie-t-il. Le Grand Prix Historique se terminera le 25 avril, mais dès la fin mai, le rendez-vous est pris avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1.