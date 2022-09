Le grand retour de la braderie de Lille

Tôt ce vendredi matin, les camions arrivent de partout. Le jour se lève à peine sur la Grand'Place de Lille, mais c'est déjà l'effervescence. Priorité, livrer les tonnes de moules dans tous les restaurants. Ici, les moules frites incontournables viennent de loin. La braderie de Lille revient donc dès ce vendredi et ce week-end. Deux millions de visiteurs sont attendus et 8 000 bradeux, qui vont occuper les 80 km d'étals. Jacky, lui, se prépare pour cette braderie, qui s'annonce déjà comme un exceptionnel bric-à-brac. Au compteur, 40 ans de braderie. Il faut dire qu'elle est née au XIIe siècle. À l'époque, on parlait de la Foire de Lille, mais alors d'où vient le mot 'braderie" ? Elodie de Vreyer, historienne, nous répond. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier