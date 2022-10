Le grand retour de la Frairie des Petits Ventres

La petite rue pavée de la boucherie se trouve dans l'un des quartiers historiques de Limoges. C'est ici que toute la journée et jusqu'à ce vendredi soir, des milliers de personnes vont se succéder. Cette sorte de gros boudin fait partie des spécialités locales qui font la réputation de la fête. Si certains viennent y faire leur course, d'autres préfèrent manger sur place et s'y sont même préparés. "J'ai fait le régime depuis cinq heures hier après-midi pour pouvoir manger ce matin" ; "Sentir ces plats dans la rue, ça donne l'appétit", témoignent des passants. Au menu, de la bonne humeur et des produits typiques de la région. Un amateur d'abats, lui, n'a pas hésité à faire des centaines de kilomètres et découvre pour la première fois l'une de ces spécialités. Après deux ans d'interruption à cause du Covid, les plus fidèles ont retrouvé leurs habitudes. Une façon de rendre hommage à tout un quartier où l'on célèbre la boucherie et la tripe depuis le Moyen Âge. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre