Le grand retour de l'été

Ces vacanciers peuvent enfin remettre leurs maillots de bain et profiter des eaux du lac à 21 °C. "Elle est bonne. C'est la première fois que je mets les pieds dans le lac d'Annecy", confie une mère de famille. Fini les températures automnales. À Annecy (Haute-Savoie), le mercure va gagner plus de quinze degrés cette semaine et dépasser les 30 °C. Dans ce camping, les tentes sont encore en train de sécher. Les touristes ont le regard rivé sur les prévisions météo. Un programme au choix pour cette dame : "paddle, canoë, pédalo, vélo". Mais avant, ils en profitent dès le matin avec un petit-déjeuner en terrasse. Dimanche, des flocons sont même tombés sur les sommets, à 2 500 mètres d'altitude. Rassurez-vous, cette neige va rapidement fondre. Les randonneurs sont déjà de retour pour profiter des paysages dégagés : "On a vraiment une vue magnifique " ; "Quel que soit le temps et quelle que soit la période de l'année, c'est toujours beau". Ce retour du beau temps était attendu. Au bord du lac, tous les hébergements affichent complet cette semaine. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand