Vosges : la route des Crêtes rouverte

La réouverture de la route des Crêtes a été retardée par le confinement cette année. Mais depuis lundi, elle est de nouveau accessible. Les promeneurs s'empressent sur les lieux, les gendarmes, quant à eux, reprennent leurs tournées et multiplient les messages de prévention. Par ailleurs, tous les restaurants et les fermes-auberges sur place sont encore fermés. Ils ne pourront reprendre leurs activités qu'à travers de la vente à emporter.