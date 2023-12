Le grand rush pour le déjeuner de Noël

Baguette, croissant, bûche, le rythme est soutenu dans un commerce. Et pour cause, c'est la seule boulangerie ouverte ce matin dans cette ville de 20 000 habitants. Pour Noël, le vendeur a même sorti des accessoires. Bonne ambiance et chiffre d'affaires en hausse. La gérante est ravie. Pour elle, c'était une évidence d'ouvrir à Noël. Dehors, la file d'attente s'allonge, mais pas de quoi décourager les clients. En centre-ville, c'est aussi l'affluence aux Halls. Laurent Desforges, primeur, réveillonnait jusqu'à trois heures du matin. Pourtant, il a ouvert dès neuf heures pour ses clients. "Il faut être là pour leur rendre service... Il n'y a pas de raison pour que le 25 décembre, on ne soit pas là", dit-il. Cinq commerces sur quatorze sont ouverts ce matin, comme celui d'Isabelle. Les produits de la mer sont un incontournable pour Marc. Après les repas de fête, nombreux, ici, à Concarneau, vont se promener en bord de mer, pour bien digérer, et surtout pour prendre un bon bol d'air. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens