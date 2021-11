Le grand sapin du marché de Noël est arrivé place Kléber à Strasbourg

Son arrivée est très attendue. Peu importe les conditions météo, certains ne le manqueraient pour rien au monde. Il a fallu trois heures de travail avant de le voir enfin debout. Le grand sapin, symbole de Strasbourg, capitale de Noël, fait toujours plaisir à voir. "On rentre dans une période de fête" ; "Ça démarre un peu cette période magique à Strasbourg" ; "C'est magnifique. J'ai même sorti mon petit-fils du lit ce matin". D'ici la fin du mois, l'arbre endossera ses habits du plus grand sapin décoré d'Europe. Sélectionné après des mois de recherche, il mesure une trentaine de mètres de hauteur et pèse une dizaine de tonnes. "On l'a trouvé au mois de mars. J'ai le coup de foudre", confie Henri-Pierre Gangloff, responsable du choix du grand sapin de Noël de Strasbourg. Il reste désormais à le décorer pendant près de trois semaines. Son illumination officielle est prévue le 26 novembre prochain, pour le premier week-end de l'Avent. Décoré et habillé avec soin, chaque année, le grand sapin illumine les visages, réchauffe les cœurs et nous fait revivre un peu le Noël de notre enfance.