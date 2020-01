Le "Groupe SOS" investit dans un café-restaurant à Girancourt

Depuis l'été dernier, les 900 habitants de Girancourt (Vosges) ont perdu leur seul café-restaurant. L'arrivée du "Groupe SOS" pour reprendre le commerce est une aide pour le village. Présente dans toute l'Hexagone, l'association a pour objectif d'ouvrir ou reprendre 1 000 cafés dans les prochaines années. Seuls les dossiers déposés par les maires des communes de moins de 3 500 habitants sont examinés. Les futurs gérants sont salariés par le "Groupe SOS" qui achète les murs et le fonds de commerce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.