Le gui : entre histoire et tradition

Le gui est une plante symbolique de la fin d'année avec ses petites boules blanches. Mais finalement, pas facile de connaître l'origine de cette tradition. La plupart du temps, on le voit dans les films de Noël et les bandes dessinées. D'autres l'associent aux druides qui faisaient les mariages. Invités par le grand druide de Bretagne, nous sommes remontés aux origines de la légende, lors d'une cérémonie inspirée des rites celtiques anciens pour célébrer le solstice d'hiver. Pour eux, la cueillette du gui est le symbole du renouveau de la nature. Le gui reste vert sur l'arbre qui perd ses feuilles. Il indique donc que la vie continue. Depuis, le gui a acquis sa réputation de porte bonheur. Une plante pourtant parasite qui pousse au sommet des arbres. Ses feuilles auraient même des vertus curatives pour soigner l'hypertension par exemple. Martha, elle, attache beaucoup d'importance à cette petite branche. "Un symbole de bonheur et de paix pour toute la maison" comme elle le dit.