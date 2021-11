Le Haut-Jura sous la neige

Sur les chemins du Haut-Jura, comment résister à l'appel de la neige ? Avec zéro degré au lever du jour, l'hiver est en avance. Cela implique forcément quelques petits désagréments comme les pare-brise encombrés ou les routes glissantes. Dans le village de la La Pesse, 300 habitants, cela veut surtout dire que la saison commence. Les flocons n'ont pas découragé les clients de la fromagerie. De quoi donner des envies de plats montagnards qu'on aurait tort de se refuser. Jacques habite le village depuis plus de 50 ans. Pour faire face aux températures négatives qui ne devraient plus tarder, il décide de refaire un stock de bois. Chez lui, il se chauffe grâce à un petit fourneau. Pour une famille venue de la région lyonnaise, la neige arrive au bon moment. Fêter ses neuf ans sous la neige, pour Lucas, c'est un des plus beaux cadeaux. L'épisode neigeux prendra fin ce week-end avec le retour du soleil pour les derniers jours de vacances.