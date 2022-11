Le Havre, des trésors méconnus

C’est une ville rectiligne faite de béton, où les rues sont quadrillées et les immeubles identiques. À première vue, le Havre (Seine-Maritime) nous réserve bien des surprises à commencer par l'église Saint-Joseph. Son clocher culmine à 110 mètres de hauteur. En passant la porte, les visiteurs sont étonnés. Il est difficile d'imaginer un tel spectacle. L'accès au clocher est très restreint. Pour la première fois, les clés gardées en mairie ont été confiées au père Benoît Ricaux. Il monte cet escalier vertigineux et découvre le point de vue tenu secret qu'il regarde d'en bas depuis quatre ans. L'église est le symbole de la nouvelle ville du Havre. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus rien. Il fallait rebâtir une ville entière sur des ruines, le plus vite possible. La mission est confiée à Auguste Perret. Par chance, derrière cette porte, rien n'a bougé depuis 70 ans. Les Havrais découvrent le quotidien de l'époque. Après la reconstruction, ils en apprennent plus sur les choix de l'architecte. Avec le temps, les habitants ont pris conscience de l'exploit. Aujourd'hui, les appartements signés Auguste Perret sont très prisés dans la ville. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby, A. Santos