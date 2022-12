Le homard à l’armoricaine de Bretagne

Le homard à l’armoricaine, un plat savoureux et incontournable à Noël pour la famille Tréguier : "Cette recette, elle me tient à cœur. C'est une recette familiale qu'on a toujours eue pendant notre enfance que ce soit le 24 ou le 25. Maintenant, je souhaite transmettre cette recette grâce à nos petits cuisiniers". Les petits cuisiniers, ce sont les nièces et les neveux d'Yvan, accompagnés de leur père. Première étape : apaiser les crustacés, les mettre dans l'eau frémissante pendant quinze minutes. Les petits crabes énergétiques sont le secret de la sauce à l’armoricaine. Ils se cuisent facilement dans un mélange d'huile, de beurre, d'ail et de persil. Il ne reste plus qu'à déglacer au pommeau de Bretagne. Ensuite, ajoutez l'eau et le concentré de tomates. Puis, laissez réduire pendant 30 minutes. En attendant, il faut refroidir les homards et parfumer la sauce avec de la muscade. Après, on peut passer au mixage. Un chinois est nécessaire pour enlever les petits bouts. Avec un mélange de farine et de beurre, la sauce est épaissie. Il ne reste plus qu'à décortiquer le homard. Une recette simple et iodée riche en goût qui parfumera de nombreuses tables bretonnes à Noël. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, T. Lagoutte