Le houx, incontournable sur les tables de Noël

Si l'on se réfère à la Bible, c'est pour échapper aux soldats d'Hérode que Marie et Joseph se sont cachés, avec l'enfant Jésus, dans un buisson de houx. C'est l'une des raisons pour lesquelles le houx ornerait nos maisons depuis fort longtemps. Il s'agit également d'un symbole de protection à Noël. Depuis, ces petites baies illuminent le mois de décembre. À Tours (Indre-et-Loire), à l'approche des fêtes, Jean-Louis propose sur le marché aux fleurs depuis 20 ans cette plante. "C'est une tradition et un des seuls arbres qui a des boules rouges, qui est fleuri et qui est joli à cette époque", a affirmé un passant. Symbole chrétien d'immortalité, le houx est aussi une décoration naturelle indémodable. Et sur ce point, chacun fait preuve de créativité, surtout les fleuristes. Pour le cas de Teddy, il s'appuie généralement sur les codes traditionnels de Noël pour créer des décorations festives. Une simplicité qui fait apparaître une composition champêtre. "Le houx, il va surtout apporter une touche de couleur avec ses baies rouges. Donc, il ne faut pas s'en priver surtout", a-t-il confié. Avec ou sans feuillage, ces petites baies font des merveilles avec les fleurs de saison.