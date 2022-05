Le jambon-beurre, roi des sandwichs

Tous les midis, des clients font la queue devant un restaurant parisien pour goûter leur produit phare : le sandwich et en particulier le jambon-beurre. Pendant des heures, Sophie tartine des kilomètres de baguettes avec enthousiasme. "Mon secret, ce sont les cornichons. Lorsque je les fais, j'ai l'impression que c'est moi qui vais les manger, donc automatiquement, je les fais bien". Et les clients en redemandent. Ils reviennent et transmettent l'adresse. Ici, on ne parle pas de sandwich mais de casse-croûte, ça sonne plus français. Et pour le patron, Gilles Caussade, il y a cinq règles pour le réussir : une bonne baguette, un bon jambon, un bon beurre et deux autres ingrédients indispensables. "Le quatrième et important ingrédient, c'est le fait qu'il soit préparé à la minute, à la demande. Et puis, le dernier ingrédient, c'est la générosité", explique-t-il. Selon la spécialiste de l'histoire de l'alimentation, Nathalie Helal, c'est l'arrivée de la baguette à la fin du XIXe siècle qui marque l'avènement du sandwich. Il fut longtemps l'un des sandwichs les plus consommés de l'Hexagone. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Maloiseaux, J.F. Drouillet