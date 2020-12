Le jardin botanique Deshaies en Guadeloupe

Du ciel, on ne distingue qu'une cascade, comme une oasis de cinq hectares perdue au milieu de la forêt. Le bruit et l'agitation s'arrêtent aux portes du jardin. Ici, c'est l'apaisement qu'on vient chercher. La nature est la reine mais elle comprend également un peu d'intervention humaine pour rassembler un millier d'espèces tropicales venues du monde entier. Visiter le jardin, c'est aussi rencontrer ses habitants. A la Volière, les loriquets sont présents. Ces perruches d'Australie sont tellement peu farouches qu'elles peuvent parfois effrayer. En revanche, il est presque impossible d'approcher les flamants roses qui sont les derniers sur l'île. Leurs ancêtres sauvages ont disparu depuis le 17ème siècle. Un peu plus loin, il y a la mascotte du jardin, Roger le perroquet. Selon son humeur, il se laisse parfois caresser. Les autres sont plus casaniers et certains sont inséparables. Les plus chanceux peuvent passer la nuit au milieu du jardin dans une maison coloniale, la ville Coluche. Hommage à l'humoriste, ancien propriétaire de ce terrain où il venait régulièrement passer ses vacances jusqu'en 1985.