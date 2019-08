Le Jardin de Pellinec : cinq continents réunis sur un bout de terre bretonne

Le Jardin de Pellinec, dans les Côtes-d'Armor, est un paradis de quatre hectares où l'on découvre des plantes venues du monde entier. Environ 20 000 espèces différentes, aux couleurs et feuillages chatoyants, y sont réunies, au grand bonheur des amateurs et des visiteurs. Passionné depuis toujours par ces plantes rares, Gérard Jean y consacre huit heures par jour depuis 22 ans. Pour découvrir le travail des mains expertes de cet homme, les visites sont ouvertes tous les dimanches, jusqu'à fin août 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.