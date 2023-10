Le jardin des fruits et légumes extraordinaires

Dès l'entrée du potager, place aux légumes géants. Comme cette citrouille, elle grossit de 20 kilos par jour. Sur cette grande surface, un seul pied colonise l'espace. Toutes plus étonnantes les unes que les autres, plus de 1 000 variétés de légumes originaires de toute la planète. Un paysage pittoresque qui recèle un immense trésor. Des collections d'une diversité génétique insoupçonnée, comme ces familles de courges. Certains en prennent de la graine. Au détour du potager, on fait de nombreuses découvertes. L'arroche, une plante du Moyen Âge, dont on mangeait les feuilles. Qui a goûté des fruits pareils ? La poire-melon n'est ni une poire ni un melon, on est dans la famille de la tomate, le fruit a la taille d'une mangue. Même les légumes familiers réservent des surprises, telle cette courgette qu'on appelle la "pop-corn" ou encore ce maïs multicolore. Violettes, jaunes, rouges... le potager abrite plus d'une cinquantaine de variétés d'aubergines. TF1 | Reportage A. M. Blanchet-Bouchet, J. F. Drouillet, N. Mariel