"Le Jardin des Patates" cherche un nouveau local pour ses chiots

Ce sont des petites boules de poils de quatre semaines seulement. Une portée accidentelle que Pascale Weiss a recueillie. Des bébés qu'elle dorlote et nourrit jusqu'à l'adoption. En trois ans, elle a déjà sauvé 80 chiots abandonnés. Aujourd'hui, elle doit quitter son logement que le propriétaire a besoin de récupérer. Pascale cherche ainsi une maison avec trois chambres pour 1 300 euros ou deux logements indépendants à louer avec sa mère. Alors qu'elle perçoit une allocation adulte handicapé et sa mère une retraite, leur dossier n'est jamais retenu. Cela pourrait bien être la fin de l'association "Le Jardin des Patates". Une inquiétude partagée par les familles qui ont adopté et que Pascale retrouve régulièrement lors de balades. Il faut dire qu'elle choisit très soigneusement les chiots. Ces derniers sont d'abord placés dans une famille d'accueil. Pendant les balades, elle regarde le comportement du chien et du maître. Si tout va bien, l'adoption se fait vers six mois. Pour continuer, Pascale doit trouver un logement avant septembre. Elle espère que son appel sera entendu.