Le Jardin des Plantes s'illumine aux couleurs de l'océan

Depuis quelques jours, le Jardin des Plantes se transforme le soir en un océan illuminé. Une plongée qui invite à la découverte de formes de vie à la fois surprenantes et fascinantes. Grâce à une entreprise chinoise, spécialiste des lanternes, une centaine de sculptures d'animaux y sont présentées. Hormis de faire rêver, le but de l'exposition est de sensibiliser à la protection des océans.