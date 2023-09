Le jardin perché avec vue imprenable

Qui aurait pu soupçonner qu'ici même à quelques kilomètres de Lyon, derrière les murs d'une chapelle se cachait un jardin pas comme les autres ? À 400 mètres d'altitude, au sommet du mont Cindre, nous voici dans un ancien ermitage où des hommes de foi venaient en retraite spirituelle dès le XIVe siècle. Le jardin de prière a été bâti en 1878 par un ermite un peu fantasque, originaire de Franche-Comté, Émile Damidot. Pendant plus de 30 ans, l'ancien tailleur de costume brode ici des dentelles de pierre et de ciment. En toute discrétion, il crée sa propre Jérusalem avec le temple, le mont des Oliviers et le mont de Golgotha. Au total, il y a cinq chapelles ornées de bassin et même de grotte. Marie-Chantal Pralus a grandi à quelques mètres. Elle se bat depuis 20 ans pour sauver le petit palais idéal de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Depuis 2011, pour sauver les pierres qui menaçaient de s'effondrer, les pouvoirs publics ont dépensé plus d'un million d'euros. Plusieurs centaines de végétaux ont été replantées. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys