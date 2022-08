Le jasmin, le parfum du petit matin

Une fleur enivrante pour laquelle il faut se lever tôt. Chaque matin depuis le mois de juillet, c'est une course contre la montre. Ce jasmin, qui vient juste d'éclore, doit vite être cueilli avec délicatesse et précision. "C'est une fleur blanche qui va s'ouvrir la nuit, et le parfum va être à son maximum le matin", explique Pierre Chiarla, producteur de jasmin. Chez les Chiarla, installés dans la capitale mondiale du parfum depuis quatre générations, la cueillette du jasmin est une tradition familiale. Le jasmin originaire d'Inde est cultivé à Grasse depuis le XVIIème siècle. Ici, le climat est adapté à son épanouissement. Une fois distillées, ces fleurs entreront dans la composition de grands parfums. "C'est une fierté de faire ce métier, de dire que les parfums qui ont poussé ici vont se retrouver dans des parfums, qui vont être sur les quatre coins de la planète", poursuit Pierre Chiarla. Chaque année, une demi-tonne de fleurs de jasmin est ramassée dans les champs. La cueillette se terminera en octobre. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard