Le jeu des mots qui n'a pas pris de ride

C'est une célèbre boîte verte que tout le monde connaît. Le scrabble, indémodable jeu de société, qui depuis 75 ans amuse les Français. Se creuser la tête pour trouver le bon mot, et le placer pour qu'il rapporte plus de points, voilà pour les règles du jeu. Côté stratégie, chacun a la sienne. "Si je joue avec une personne qui est moins forte que moi, alors c'est plus facile", lance un joueur. À ce jeu-là, à vous entendre, les meilleurs, ce sont les grand-mères. Le scrabble, c'est pour beaucoup des souvenirs de longues parties le dimanche après-midi. "C'était ma grand-mère qui m'aidait souvent. On avait le dictionnaire à côté et on cherchait les mots ensemble pour s'aider" ; "Elle me faisait les comptes triples. Elle me mettait la misère tout le temps, mais je faisais des petits mots d'enfant", témoignent certaines. Le scrabble se joue aussi dans les clubs. Il y en a plus de 600 dans le pays pour 15 000 licenciés. Les raisons de ce succès : "Ça nous fait travailler un peu les neurones et de découvrir des mots". Autour de la table, on travaille donc la mémoire, en sept lettres, mais pas seulement. Il y a aussi la conjugaison, le vocabulaire, la grammaire, et aussi du calcul. On ne pouvait pas terminer le scrabble sans ces cinq mots : "Le journal de 13 heures", qui nous rapporte 74 points. TF1 | Reportage V. Capus, A. Flieller