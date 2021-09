Le jeu d'évasion ambulant

Chaque semaine, Cédric installe sa caravane au cœur des villages du Tarn-et-Garonne. Ce groupe d'amis vient tenter l'expérience pour la première fois. "Vous allez être dans un sous-marin, sous l'eau, et il va falloir trouver comment s'en sortir sachant qu'il ne reste que 45 minutes d'oxygène", explique Cédric. A l'intérieur, ils doivent trouver des indices et résoudre des énigmes pour réussir à s'échapper. La mission est loin d'être facile, mais elle plaît à tous les âges : "c'est marrant, c'est coopératif" ; "ça fait réfléchir, c'est très bien", lancent quelques participants. Le jeu d'évasion le plus proche est à 25 km, Cédric veut faire découvrir ce loisir aux habitants. "Pour l'instant, ce jeu se multiplie d'abord dans les grandes villes et c'est vrai que les villages sont les grands exclus. Mais il n'est pas question que ça continue comme ça", argue Cédric. Pour les commerçants et les habitants, cette caravane apporte une nouvelle animation. A l'intérieur, tout est fait à la main, ce qui a valu un an de travail pour cet ancien salarié de l'aéronautique. Le soir venu, Cédric reprend la route. Il tourne entre neuf communes du Tarn-et-Garonne et espère se rendre au plus vite dans de nouveaux villages.