Le jour du défi de ma vie

C'est une enfant du lac, née il y a 55 ans en face, sur l'autre rive. Le défi d'une vie, dompter les éléments. Dans son petit appartement en Isère, Viviane s'entraîne seule comme elle peut chaque jour. Se muscler pour pagayer. Elle s'apprête à participer à une course de paddle pour la première fois, et en plein hiver. L'été dernier, Viviane tenait à peine sur la planche. La voici désormais trois jours avant la compétition pour un ultime repérage. Elle découvre ce sport. A ses côtés, Odile et Robert, ses parents, ses premiers supporters aussi. Malgré tout, Viviane est plus à l'aise qu'à ses débuts. Un engagement physique hors du commun. C'est ici que tout va se jouer. C'est enfin le jour J, celui qu'elle attend depuis si longtemps. Le vertige d'une première fois, des doutes plein la tête, même au moment de préparer son sac. Dans la pièce d'à côté, Robert prépare sa caméra, non sans émotion. Viviane est une fille extraordinaire, c'est une femme déterminée. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand