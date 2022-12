Le jour le plus court de l'année

Derniers efforts pour sortir de chez soi en pleine nuit. Sur le marché, il faut avoir une bonne vue pour installer son stand. Malgré la nuit, les premiers clients sont déjà là. Et même en apprenant l'heure du coucher du soleil, ils gardent le sourire. Emmanuel Marguerite ouvre ses coquilles Saint-Jacques dans la pénombre. Mais il n'est pas inquiet, car à cette période, il y a toujours du monde. Pour rester de bonne humeur, alors que les journées sont les plus courtes de l'année, il est conseillé de sortir prendre l'air. Thierry a une méthode très précise. "Il y a un truc qu'on m'a appris, c'est la marche afghane. Vous faites trois ou quatre pas, vous respirez à fond. Ensuite, à trois à quatre pas, vous videz à fond", explique-t-il. "C'est très important de sortir tous les jours, de marcher, de bouger et de s'oxygéner. Cela permet de garder le moral même l'hiver", témoigne une dame. Bonne nouvelle, ça y est, les jours vont recommencer à s'allonger. Le plus dur est passé. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby