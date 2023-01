Le jour où Harry et William se sont battus

Certains tabloïds les disaient réconciliés après le décès de leur grand-mère, Elizabeth II. Mais derrière ce semblant d'unité, la brouille était toujours bien présente entre William et Harry. Et elle n'est pas prête de disparaître, notamment après ces nouvelles révélations fracassantes du prince Harry qu'il dévoile à 38 ans dans son autobiographie. Il y raconte une altercation avec William en 2019 à Londres lors d'un échange au sujet de sa femme, Meghan Markle. William l'aurait alors qualifié de difficile, impolie et agressive. Le ton monte sérieusement. Et selon Harry, son grand frère l'attrape par le col et le jette par terre. Ce nouveau chapitre dans cette discorde fraternelle est nourri par les nombreuses anecdotes dévoilées par Harry et Meghan depuis 2020 et leur rupture définitive avec la famille royale. Et cette dispute avec William ne serait qu'une des nombreuses révélations de ce livre qui sera publié le 10 janvier prochain. La sortie de ce dernier pourrait écorner un peu plus l'image de la famille royale à seulement quatre mois du couronnement de Charles III. TF1 | Reportage A. Bourdarias, J.F. Jouanne